Fifa exige explicações de técnico argentino

Um dia após afirmar que o caso de Humberto Mario Grondona já estava esclarecido, a Fifa informou neste domingo, 6, que o técnico da seleção sub-20 da Argentina e filho do vice-presidente da entidade terá de enviar por escrito uma explicação de como ingressos seus da Copa do Mundo chegaram a cambistas.

O filho do presidente da AFA (Associação de Futebol da Argentina), Julio Grondona, admitiu à rede de TV TycSports que havia vendido entradas que estavam no seu nome para um amigo, o que é proibido pelas regras da federação e também pela Lei Geral da Copa.

No sábado, 5, quando questionado sobre o caso, o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, disse que não seria necessária uma investigação porque Grondona já havia esclarecido a situação.

O dirigente alegou que o argentino havia lhe dito que presenteou um amigo com o ingresso que acabou indo parar no mercado paralelo, ação que estaria dentro da lei.

Além de voltar atrás no caso envolvendo o filho de um dos seus principais dirigentes, a Fifa anunciou que já solicitou à Match, empresa que tem a exclusividade na venda de pacotes de hospitalidade, que lhe passe um relatório completo de todas as vendas feitas para as empresas identificadas pela polícia na operação Jules Rimet.

"Pedimos um informe de tudo que foi vendido para empresas suspeitas", disse a porta-voz da entidade, Delia Fischer. Segundo a Fifa, dos 131 ingressos da Copa do Mundo apreendidos pela polícia, 71 eram bilhetes de hospitalidade, negociados pela Match, que os revendem para agências nacionais.

A Match pertence aos irmãos mexicanos Jayme e Enrique Byrom e tem como acionista minoritária (5% das ações) a empresa Infront Sports & Media, cujo presidente é Philippe Blatter, sobrinho do presidente da Fifa, Joseph Blatter.

Copa da Ásia

Segundo o jornalista Andrew Jennings, os irmãos Byron atuam no desvio de ingressos do Mundial para cambistas, com consentimento de Blatter, desde 2002. O Mundial da Coreia do Sul e do Japão foi o primeiro da gestão do suíço na Fifa. E investigações da Polícia Civil do Rio apontam que a rede de comércio ilegal agia desde a Copa da Ásia.

Autointitulado como o "inimigo número um da Fifa", o jornalista escocês denunciou no livro Um Jogo Cada vez Mais Sujo, lançado no Brasil às vésperas da Copa do Mundo, a existência de um esquema de desvio de entradas do torneio para o mercado paralelo. Um dos presos denunciou a participação de uma pessoa de dentro da própria entidade. Segundo o promotor Marcos Kac, que acompanha as investigações, é um "graúdo", de nacionalidade suíça, que vai "abalar as estruturas" quando tiver seu nome divulgado ao público.

adblock ativo