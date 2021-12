Fifa elogia Arena Fonte Nova em última inspeção no estádio

Integrantes da Fifa e do Comitê Organizador Local (COL) visitaram nesta quarta-feira, 13, a Arena Fonte Nova, na última inspeção do estádio baiano antes da Copa das Confederações. Ao todo, 58 membros de diferentes nacionalidades participaram de vistorias em 16 áreas da Arena.

O chefe do escritório da Copa do Mundo da Fifa, Chris Unger, elogiou o que viu da Arena. "Tivemos aqui em março de 2012 e não estava muito claro como estaria o estádio para a Copa das Confederações. O estádio está muito bonito e com bastante personalidade".

Já o gerente-geral de integração operacional do COL, Tiago Paes, ressaltou que com as obras da Arena já praticamente finalizadas, a inspeção terá como finalidade perceber quais ajustes são necessários.

"Encontrar o estádio pronto nos dá condições para ver quais são os pequenos ajustes a ser feitos. Estamos aqui com profissionais em 19 áreas diferentes como bilheteria, alimentação e segurança".

Na próxima segunda-feira, 18, a presidente Dilma Rousseff, o governador Jaques Wagner, ministros e demais autoridades nacionais e estaduais participam na próxima segunda-feira(18) do ato oficial de inauguração da Arena Fonte Nova. A solenidade acontece a partir das 9h30.

Já no dia 07 de abril, ocorre a primeira partida da Arena, um Ba-Vi válido pelo campeonato baiano. Também está programado um evento festivo na abertura da partida, com participação de artistas locais.

adblock ativo