Fifa diz que sorteio destinou 889 mil ingressos da Copa

A Fifa anunciou nesta terça-feira que um total de 889.305 ingressos foram destinados a torcedores de 188 países durante o sorteio da primeira fase de vendas para a Copa do Mundo de 2014. A entidade revelou que 71,5% desta carga de bilhetes foi vendida a pessoas residentes no Brasil e o restante a interessados de outras 187 nações.

Por meio do comunicado que distribuiu nesta terça, a entidade que comanda o futebol mundial destacou que "este é, de longe, o maior número de ingressos distribuídos durante uma primeira fase de venda ao público em geral" em uma Copa.

Para efeito de comparação, a Fifa destacou que no Mundial de 2006, realizado na Alemanha, foram sorteados 652.521 ingressos em meio a oito milhões de solicitações recebidas na primeira fase de vendas. Já em 2010, na Copa da África do Sul, foram comercializados um total de 381.559 bilhetes após 1,8 milhão de pedidos neste estágio inicial de procura.

"Todo o processo do sorteio ocorreu sem problemas. É claro que gostaríamos de atender muito mais torcedores nesta etapa, mas haverá outras fases de venda de ingressos - a próxima começa já em menos de uma semana. Ao usar o sorteio eletrônico, conseguimos garantir que todo o processo fosse justo e que todos os solicitantes tivessem a mesma chance. Isto é muito importante para nós", afirmou o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, ao comentar a grande procura por ingressos ocorrida pela internet.

Esta primeira fase de venda contou com 6,2 milhões de pedidos por entradas feitos por meio do site oficial da Fifa, e a segunda fase de vendas está marcada para começar às 9 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira e terminar no dia 28 de novembro, no mesmo horário.

A Fifa assegurou que todos os 6,2 milhões de solicitantes serão informados até no máximo o próximo domingo se tiveram os seus pedidos por bilhetes atendidos ou não neste primeiro sorteio. Em meio a este processo inicial de vendas, a entidade confirmou que 625.276 ingressos serão destinados a torcedores residentes no Brasil, sendo que, fora do País, o maior número de bilhetes será endereçado a pessoas que moram nos Estados Unidos, para onde irão um total de 66.646 entradas.

Logo atrás nesta lista de pedidos vêm Inglaterra (22.257), Alemanha (18.019), Austrália (15.401), Canadá (13.507), França (11.628), Colômbia (11.326), Suíça (8.082), Japão (5.021) e Argentina (4.493).

SEGUNDA FASE DE VENDAS - Nesta segunda fase de vendas de ingressos, marcada para começar na próxima segunda-feira, a Fifa revelou que um total de 228.959 bilhetes estarão à disposição e serão distribuídos por ordem de pedido, diferentemente do que aconteceu no estágio inicial de vendas, cujos agraciados foram definidos por sorteio.

A Fifa também destacou que para esta segunda fase de vendas não haverá mais ingressos disponíveis para o jogo de abertura em São Paulo, para a final no Maracanã, para os jogos da fase de grupos em Brasília, para as oitavas de final em Belo Horizonte, nem para as duas semifinais, marcadas para ocorrer nas capitais mineira e paulista. Estes confrontos foram os que tiveram o maior número de solicitações.

Depois desta segunda fase, novos ingressos para todas as 64 partidas da Copa serão colocados à disposição no site oficial da Fifa, a partir de 8 de dezembro, dois dias depois do sorteio dos grupos do Mundial.

