Fifa divulga modelo de ingresso para a Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 18, o modelo dos ingressos para a Copa do Mundo, no mesmo dia que os bilhetes começaram a ser entregues. Como exemplo, foi usado uma entrada para o jogo entre Brasil e México, no dia 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo A.

Os torcedores devem ficar atentos a 10 informações presentes no ingresso, que vão ajudar em diversos aspectos, como a chegada ao estádio e identificação do assento.

