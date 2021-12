Fifa divulga lista com nomes dos jogadores que estarão na Rússia

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou nesta segunda-feira, 4, os nomes de todos os jogadores convocados para integrar as seleções de seus países classificadas para a Copa do Mundo na Rússia. Ao todo são 736 atletas de 32 equipes.

O Brasil foi uma das primeiras seleções a enviar à Fifa a lista com os nomes dos 23 jogadores que estarão na Rússia. A relação começa com o goleiro Alisson, que jogará camisa 1, e fecha também com um goleiro: Everton, que recebeu a camisa com o número 23.

A 21ª edição da Copa do Mundo será aberta no dia 14 de junho, quando a Rússia enfrentará a seleção da Arábia Saudita, no Estádio Luzhniki de Moscou. O Brasil estreia no dia 17 contra a Suíça, em Rostov On Don.

Na chamada fase de grupos, além da Suíça, a seleção brasileira joga ainda contra a Costa Rica, no dia 22; e Sérvia, no dia 27.

Confira no site a lista oficial da Fifa com os nomes de todos os atletas e suas numerações nas camisas com as quais jogarão.

