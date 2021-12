Fifa divulga imagens da Brazuca Final Rio

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou hoje (29) imagens da bola que será usada na partida final da Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de julho, no Estádio Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro. A Brazuca Final Rio é uma variação da brazuca, a bola oficial do torneio mundial, que será usada nas 63 partidas restantes e que foi lançada em dezembro do ano passado.



Os desenhos das duas bolas são semelhantes, mas em vez de linhas de quatro cores (preta, verde, azul e laranja), a bola da final tem apenas linhas tricolores. O laranja e o azul foram substituídos pelo dourado, para simbolizar o troféu mundial.



A Fifa entregou brazucas a todas as seleções participantes do Mundial para que haja tempo de se familiarizar com a bola, durante os treinos e os jogos oficiais. A brazuca também foi usada em competições como a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a Copa do Rei, da Espanha.

