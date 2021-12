Fifa divulga fotos das obras para a Copa do Mundo 2014

A Fifa divulgou no início desta semana um novo panorama sobre as obras para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O conteúdo traz uma coleção de fotos que mostra o andamento nas obras por todo o país.

O Castelão, em Fortaleza, é a obra mais adiantada entre as 12 do país. De acordo com a última medição da Secopa, a sede cearense está com 88% das obras concluídas. Na imagem panorâmica, é possível notar que a instalação da cobertura do estádio está praticamente concluída.

Na corrida entre as obras, a Arena Fonte Nova é a quarta mais adiantada, com 70% da construção concluída. Recentemente, foi realizado o içamento da cobertura, elemento que também aparece na imagem divulgada pela Fifa.

Entre os primeiros, também aparecem o Mineirão, em Belo Horizonte, e o Estádio Nacional, em Brasília. As mais atrasadas do país são as obras da Arena das Dunas, em Natal, com apenas 33% concluídas, e a do Beira-Rio, com 38%.

Confira, na janela à esquerda, a galeria de fotos com imagens panorâmicas de todos os 12 estádios-sede da Copa do Mundo de 2014 e a porcentagem referente à conclusão das obras.

