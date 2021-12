Fifa deu ordem para árbitros evitarem cartões, diz jornal

A Fifa, em uma ordem secreta, teria pedido que os árbitros evitem, na medida do possível, o uso de cartões amarelos durante o atual Mundial, segundo informações publicada nesta segunda-feira pelo jornal alemão "Bild" em suas páginas esportivas.

"Há uma ordem secreta da Fifa aos árbitros para que conversem com o jogadores e evitem cartões amarelos para faltas como a que lesionou Neymar", diz o jornal alemão.

O chefe de árbitros da Fifa, Massimo Busacca, teria sido o encarregado de dar a ordem.

Isso faz com que, segundo o jornal, as partidas fiquem nas mãos dos árbitros. A publicação usa como exemplo o duelo do Brasil contra a Colômbia, no qual houve 54 faltas e apenas 4 cartões amarelos.

adblock ativo