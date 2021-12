Fifa define potes para sorteio da Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta terça-feira, 3, a divisão dos 32 times que vão disputar a Copa do Mundo em quatro potes para o sorteio dos grupos da primeira fase do Mundial, que acontece sexta-feira na Costa do Sauípe (BA).

O pote 1 é composto pelos oito cabeças de chave, que serão colocados um em cada grupo, do A ao H. Os outros potes têm como base critérios geográficos.

Como país-sede, o Brasil já está confirmando como cabeça de chave do Grupo A. A seleção brasileira vai disputar a partida de abertura do Mundial, em São Paulo, no dia 12 de junho.

