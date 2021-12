Fifa convida 'Arab Idol' para cantar no Brasil antes da Copa

Paris - A Fifa confirmou nesta segunda-feira, 17, ter convidado o cantor palestino Mohammad Assaf para a Copa do Mundo do Brasil-2014, explicando que ele se apresentaria antes do Mundial e não durante a cerimônia de abertura.

Vencedor do programa "Arab Idol" e estrela na Palestina, Assaf declarou na semana passada durante uma coletiva de imprensa em Gaza que a Fifa havia retirado o convite para a cerimônia de abertura.

"Há pessoas, Estados ou serviços, ou Deus sabe quem, que interferiram no assunto", havia declarado o cantor. "Há muita gente contra mim, mas não sei quem", completou, afirmando que a cantora colombiana Shakira "recusou o convite para cantar no Mundial" como forma de protesto.

Nesta segunda-feira, em resposta à AFP, a Fifa explicou que o cantor seria bem-vindo, mas anteriormente à competição.

"A Fifa confirma que o cantor palestino Mohammed Assaf foi convidado para participar da cerimônia de abertura do Congresso Internacional da Fifa em São Paulo, no dia 10 de junho, um dos eventos do Mundial, e o convite ainda está de pé", explicou o porta-voz da entidade.

A polêmica, porém, ainda não foi encerrada.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, havia convidado Assaf para a cerimônia de abertura em julho de 2013, durante a inauguração do estádio Tulkarem, no norte da Cisjordânia.

"É claro que as pessoas de Tulkarem, principalmente os jovens, estavam mais interessados em Assaf do que em nós, então acredito que ele deveria cantar na abertura da próxima Copa do Mundo do Brasil, no ano que vem, com outros cantores do mundo inteiro", declarou Blatter na época.

