Fifa confirma Arena da Baixada como sede da Copa

Apesar do atraso nas obras, a Arena da Baixada está garantida na Copa do Mundo. Após realizar uma vistoria nesta terça-feira, 18, a Fifa comprovou a evolução na reforma do estádio e confirmou que Curitiba será mesmo uma das 12 sedes da competição, descartando definitivamente o risco de exclusão da capital paranaense.

No mês passado, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, admitiu publicamente a possibilidade de exclusão de Curitiba, após fazer uma vistoria na Arena da Baixada. Preocupado com o atraso nas obras do estádio, ele deu prazo até o dia 18 de fevereiro para que a reforma apresentasse um avanço considerável.

Diante dessa ameaça, o governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba passaram a atuar mais ativamente junto com o Atlético-PR, proprietário do estádio, na condução da reforma. Assim, houve um aumento no efetivo de operários e os envolvidos foram atrás de mais recursos financeiros para finalizar a Arena da Baixada.

Nesta terça-feira, portanto, aconteceu uma nova vistoria na Arena da Baixada, conforme havia prometido Valcke. Charles Botta, consultor de estádios da Fifa, esteve no local, acompanhado de Roberto Siviero, gerente de estádios da Copa, e de Carlos de la Corte, gerente de arenas do COL. E deu um parece positivo.

Assim, o Brasil evita o vexame de ter que reduzir o número de sedes da Copa. As obras da Arena da Baixada ainda estão longe de terminar, mas a Fifa mostra confiança de que, com as garantias governamentais, tudo vai estar pronto em tempo hábil para ser utilizado na competição que acontecerá entre junho e julho.

Finalmente confirmada como uma das 12 sedes, a reformada Arena da Baixada terá capacidade para 43 mil torcedores, com um custo total das obras ainda indefinido, e irá receber quatro jogos da Copa, todos válidos pela primeira fase: Irã x Nigéria, Honduras x Equador, Austrália x Espanha e Argélia x Rússia.

