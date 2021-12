Fifa colocará à venda 180 mil ingressos nesta quarta

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 2, que a carga extra de ingressos para todos os jogos da Copa do Mundo estará à venda no site oficial da entidade (www.fifa.com/ingressos) a partir do primeiro minuto desta quarta-feira, 4. O novo lote conta com 180 mil tíquetes para as 64 partidas do Mundial, inclusive o jogo de abertura e a final.

Esses bilhetes estavam originalmente destinados a torcedores com mobilidade reduzida ou eram de estádios em que a Fifa ainda não havia feito a vistoria de lugares. Também na quarta, serão abertos os centros físicos de venda de ingressos nas 12 cidades-sedes do Mundial. Não haverá, no entanto, uma carga de entradas exclusiva para esse modelo de venda.

"Os torcedores não precisam fazer fila nos centros de ingressos da FIFA. Se quiserem entradas para as partidas que no momento estão temporariamente indisponíveis, eles precisam acessar o fifa.com/ingressos no primeiro minuto de quarta-feira, dia 4 de junho. A comercialização deste novo lote começa à meia-noite de terça para quarta-feira, horário local em Brasília. As vendas ocorrerão por ordem de chegada", disse o diretor de marketing do órgão, Thierry Weil.

