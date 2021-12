A FIFA se declarou chocada nesta sexta-feira,22, com as imagens violentas da surra que os torcedores argentinos deram em vários croatas no estádio Nizhni Novgorod, depois da derrota dos sul-americanos por 3-0.

"Estamos absolutamente chocados com as imagens em questão: a FIFA condena energicamente o comportamento de seus supostos torcedores e repete que a violência não tem cabimento no futebol", explicou a federação em declaração enviada à AFP.

"A FIFA está cooperando com as autoridades de segurança pertinentes e fará tudo o possível para ajudar a identificar as pessoas envolvidas nestes atos criminosos para garantir que sejam punidos", acrescentou.

As imagens, filmadas com telefone celular, mostram dois torcedores croatas no chão, enquanto argentinos lhes dão socos e chutes em um corredor de acesso às arquibancadas do estádio Nizhni Novgorod.

A Croácia goleou por 3-0 a Argentina na quinta-feira em jogo do Grupo D, o que complica seu avanço para as oitavas de final da seleção sul-americana.

"Os informes do jogo Argentina-Croácia e a documentação de apoio estão à disposição do Comitê de Disciplina da FIFA", que pode decidir abrir uma investigação, destacou a federação internacional.

AFP FIFA chocada com surra de torcedores argentinos em croatas

adblock ativo