Fifa aumenta lote de bilhetes e abre venda para 60 jogos

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 11, uma carga maior de ingressos da Copa do Mundo a serem vendidos nesta quarta, 12. A entidade ampliou também o número de jogos em comparação à previsão inicial para esta fase de vendas. A expectativa inicial era de que seriam comercializadas entradas para somente 57 partidas. Agora, os torcedores poderão comprar bilhetes para 60 dos 64 jogos do Mundial.

O número total de ingressos subiu de 160 mil para 345 mil. O aumento se deve a "devoluções de bilhetes por parte dos patrocinadores e do programa de hospitalidade, além de ingressos que não foram pagos na fase anterior", explica a Fifa.

Só não estarão disponíveis ingressos para o jogo de abertura da Copa (Brasil x Croácia), em São Paulo, para a final, no Rio de Janeiro, e para as duas semifinais, em Belo Horizonte e na capital paulista.

Esta nova fase de vendas, a penúltima, será realizada por ordem de chegada no site da Fifa. Os bilhetes estarão disponíveis a partir das 8 horas desta quarta-feira. As vendas desta etapa se encerrarão no dia 1º de abril.

"A expectativa é de alta demanda para a maioria dos jogos. Os torcedores podem conferir a disponibilidade de ingressos por partida (baixa, média, alta) na tabela no link www.FIFA.com/ingressos. Essa informação será atualizada constantemente assim que as vendas começarem", explicou a Fifa, em nota.

Esse sistema de vendas já recebeu muitas críticas dos torcedores. As principais reclamações foram as falhas no site da Fifa, em que o comprador esperava por até duas horas para conseguir finalizar a operação, em razão de problemas no sistema operacional. Em relação a isso, a Fifa garante que não haverá risco de o sistema de vendas entrar em colapso por causa do acesso simultâneo que deverá ocorrer na manhã desta quarta.

Quem chegar atrasado e ficar fora desta penúltima etapa de venda ainda terá mais uma chance de conseguir entradas para a Copa do Mundo. O último lote de bilhetes vai ser disponibilizado no dia 15 de abril e a comercialização será feita tanto pela internet quanto presencialmente. Para adquirir a entrada na hora, o torcedor deve se dirigir até um dos postos de venda para retirada de ingressos. Os guichês irão funcionar nas 12 cidades-sede da competição. Os locais de venda serão definidos pelo Comitê Organizador da Copa em breve.

