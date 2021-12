Fifa apresenta ingressos da Copa das Confederações

Um dos embaixadores da Copa do Mundo no Brasil, Carlos Alberto Torres foi o primeiro a retirar o ingresso para a Copa das Confederações de 2013. O ex-jogador, capitão do tri, esteve no evento promovido pela FIFA nesta terça-feira, 28, para mostrar à imprensa a Central de Ingressos do Rio de Janeiro, localizada na Cidade das Artes. Ele vai assistir à abertura do torneio entre Brasil e Japão, no dia 15 de junho, em Brasília.

"Estou doido para ver o Mané Garrincha. Fui convidado para Santos x Flamengo, mas não pude ir por motivos pessoais. Agora tenho ingresso e poderei ir", afirmou o "capita", em nota divulgada pelo Portal da Copa.

"Eu queria dizer que para mim é uma honra ser o primeiro brasileiro a receber o primeiro ingresso para assistir em Brasília a abertura. Queria dizer que a esperança vai além de ver o Brasil campeão, mas ver que está tudo organizado", disse.

O torcedor poderá retirar os ingressos da Copa das Confederações a partir das 10h desta quarta-feira, 29, em uma das centrais das seis cidades-sede do torneio (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador). Na capital carioca são três terminais, enquanto nas demais há um local de retirada em cada. Quem tiver a entrada para o jogo em uma sede pode retirar o ingresso em uma central de outra cidade.

A recomendação da FIFA é de que as pessoas agendem a retirada dos bilhetes com antecedência, pela internet no FIFA.com. Até o momento, mais de 100 mil pessoas já fizeram a reserva de horário, conforme informou Thierry Weil, diretor de marketing da entidade.

"Amanhã de manhã o nosso terminal de ingressos vai abrir ao público. Ou seja, os mais de 600 mil ingressos vendidos podem ser retirados das 10h às 18h. O comprador deve se dirigir aos centros nas seis sedes e retirar as entradas. Recomendamos que reservem um horário, para evitarmos fila, pois assim a pessoa vai chegar e o seu ingresso já vai estar impresso", explicou Weil.

As entradas somente podem ser retiradas pelos compradores dos ingressos, não pelos convidados. Ao retirar os bilhetes, o torcedor receberá um guia com informações, como a norma de conduta dentro dos estádios, a tabela de jogos e partidas por cidade-sede, tabela de preços, entre outros.

Ingresso informa portão, nível, bloco, fileira, assento, categoria, horário, fase e times (Foto: Portal da Copa)

Segurança - A FIFA recomenda que os torcedores não comprem ingressos de terceiros ou na rua, mas apenas pelo site da entidade. Ou, no caso de pacotes, apenas de parceiros comerciais, para evitar que as pessoas adquiram bilhetes falsificados ou que já foram cancelados. Os ingressos possuem vários itens de segurança visuais e internos. Dentre eles há um chip, igual aos de cartões de crédito, para a leitura nas catracas dos estádios, também um holograma e o nome do portador da entrada.

A FIFA esclarece que não serão emitidas segundas vias de ingressos e orienta que em caso de perda ou roubo seja registrada a ocorrência na polícia e que o comprador entre em contato com a central de ingressos.

No ingresso, além do nome do proprietário, há a indicação do local onde o torcedor deve sentar com a cor do setor, o número do portão, o nível, o bloco, a fileira e o número do assento. Antes da entrada na arena, a indicação é a de que seja observada a cor do setor ao qual o bilhete está destinado.

Além disso, os ingressos vêm com o número do jogo, as seleções participantes, data e horário da partida, nome da arena e a cidade, categoria do assento e preço. Os torcedores não poderão escolher onde sentarão, pois os ingressos já são impressos com a setorização, conforme a categoria na qual foi comprado. As pessoas pertencentes a uma mesma compra ficarão sentadas juntas.

As vendas de última hora terão início em 1º de junho e seguirão até o último dia da Copa das Confederações, 30 de junho. A expectativa da FIFA é de que ainda haja 100 mil ingressos disponíveis para a venda neste período. Otimista com o sucesso de vendas, Thierry Weil disse que haverá ações de divulgação nas sedes, posteriormente, para incentivar a compra dos bilhetes restantes.

