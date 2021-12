Fifa anuncia que Dilma entregará a taça ao campeão da Copa

A presidente Dilma Rousseff entregará a taça ao campeão do Mundial do Brasil. A confirmação, anunciada nesta sexta-feira, foi feita pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.

O final da Copa está marcado para o dia 13 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Não só a presidente estará por lá. Ainda de acordo com Valcke, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, e representantes da federação campeã irão comparecer à cerimônia de entrega do troféu.

Será a segunda vez que Dilma irá a um jogo da Copa após ser vaiada e xingada pela torcida brasileira durante a abertura do Mundial, dia 12, no Itaquerão, em São Paulo.

Na época, a apresidente evitou fazer um pronunciamento oficial para declarar a abertura da Copa no Brasil, como tradicionalmente ocorre. Mesmo assim, torcedores puxaram um coro, após a apresentação artística, com xingamentos a Dilma. O grito se confundiu com ofensas para a Fifa.

Inicialmente, a modelo brasileira Gisele Bündchen, que era cotada para entregar a taça, ficará agora responsável por levar o troféu até o estádio junto com o ex-jogador Puyol.

