Fifa anuncia música que Ricky Martin vai cantar no Mundial

O vencedor da promoção SuperSong, onde foi escolhida uma música como uma das trilhas sonoras da Copa de 2014, foi anunciado nesta segunda-feira, 10, pela Fifa. O ganhador foi o americano Elijhah King, que compôs a canção intitulada "Vida".

A música, que será gravada nos EUA, será interpretada por Ricky Martin. King e um produtor vão participar da gravação. O americano também será convidado vip da Fifa na final do Mundial, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

King, que mora em Miami, é cantor e produtor. Quando era criança, ele dublava a voz do dinossauro Barney.

A música de King não será a oficial do Mundial. A canção principal será interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte.

