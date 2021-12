Fifa anuncia 2,57 milhões de ingressos vendidos da Copa

A Fifa anunciou oficialmente que um total de 2.577.662 ingressos para a Copa do Mundo de 2014 já foram reservados aos torcedores que fizeram solicitações por entradas, após o término do segundo período da segunda fase de venda dos bilhetes, que se encerrou nesta terça-feira, 1º.

Ao confirmar novo balanço, a entidade que dirige o futebol mundial destacou que 65% dos ingressos foram alocados a torcedores brasileiros, que adquiriram um total de 1.041.418 até agora. Já os outros 35% destinados aos estrangeiros tiveram pessoas com residência nos Estados Unidos como maiores compradoras, com 154.412 ao total, seguidas de longe por moradores de Austrália (40.681), Inglaterra (38.043) e Colômbia (33.126), respectivos segundo, terceiro e quarto colocados neste ranking de procura.

O organismo também informou nesta terça que 261.988 ingressos foram vendidos com desconto em todas as categorias (Bolsa Família, idosos e estudantes), sendo que os torcedores que têm direito a pagar meia-entrada devem apresentar a documentação necessária nos Centros de Distribuição para obterem as entradas.

Para orientar os torcedores, a Fifa ressaltou que Centros de Distribuição de Ingressos nas sedes, com exceção de Brasília e Porto Alegre, "cujas datas de abertura a serem comunicadas assim que possível", abrirão no próximo dia 18, às 12 horas pelo horário local para a retirada das entradas.

Nos primeiros 21 dias deste período de retiradas, os centros só funcionários aos finais de semana, também avisou a entidade, que disponibiliza a lista completa de endereços e horários de funcionamento no seu site oficial (www.fifa.com). "No início de maio, cerca de 540 mil ingressos serão entregues aos brasileiros e estrangeiros que optaram por esse serviço", previu a nota oficial distribuída nesta terça.

"O interesse pela Copa do Mundo é incrível", afirmou Thierry Weil, diretor de marketing da Fifa e responsável pelos ingressos da Copa, ao comentar o novo balanço de vendas apresentado pela entidade. "As seleções terão uma base forte de torcedores no Brasil, já que muitos estão vindo de todas as partes do mundo para o torneio, que certamente será histórico. Quem quiser fazer parte deste evento talvez ainda possa comprar ingressos este mês", completou.

O dirigente, no caso, se referiu ao período final de venda dos bilhetes, que será iniciado às 7 horas (de Brasília) no próximo dia 15 e irá até o término da Copa. Para este estágio derradeiro que antecede o Mundial, a Fifa enfatizou que os torcedores brasileiros só poderão pagar pelos bilhetes utilizando cartão, sendo que pagamentos em dinheiro só serão aceitos para as vendas diretas nos Centros de Distribuição de Ingressos, que se iniciarão apenas em 1º de junho.

adblock ativo