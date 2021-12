Fifa amplia horário dos postos de retirada de ingressos

O torcedor que comprou ingresso para jogos da Copa do Mundo mas ainda não retirou o cupom terá, a partir deste domingo, 1º, mais tempo para buscá-lo. Segundo cronograma da Federação Internacional de Futebol (Fifa), os centros de Distribuição de Ingressos passarão a funcionar das 9h às 21h, inclusive sábado e domingo, nas 12 cidades-sede do Mundial. Anteriormente, a retirada poderia ser feita entre as 12h e as 20h, durante a semana, e das 10h às 18h aos sábados e domingos.

De acordo com último levantamento da Fifa, 2.577.662 de ingressos já foram vendidos. Somadas todas as fases de venda ao público em geral, 1.591.435 ingressos foram reservados aos torcedores, sendo 65% a brasileiros e 35% a estrangeiros. O Brasil, segundo a Fifa, é o país com mais ingressos adquiridos, seguido pelos Estados Unidos.

A retirada do ingresso não precisa ocorrer na mesma cidade da compra ou do local do jogo. De acordo com a Fifa, o torcedor pode se dirigir a qualquer centro de distribuição e apresentar a documentação exigida. Não serão disponibilizados ingressos para retirada no estádio, nem mesmo em dias de jogos.

adblock ativo