Fifa ainda tem 8 mil ingressos à venda para jogos da Copa

Com quase 8 mil ingressos à venda, Copa terá carga extra por desistências

Uma semana depois do início da Copa do Mundo, ainda existem quase oito mil ingressos à venda para jogos da competição.

Segundo a Fifa, havia às 10h30 desta quinta-feira,19, 7.874 tíquetes disponíveis para os torcedores. Os bilhetes à venda no momento são para 13 jogos. Não há entradas para a partida entre Brasil e Camarões, dia 23, em Brasília, e nem para os confrontos de semifinal e final.

A previsão do diretor de marketing da entidade, Thierry Weil, é que jogos que hoje estão com a capacidade esgotada receberão nos próximos dias novas cargas de ingresso devido à desistência de torcedores de seleções eliminadas na primeira fase. "Alguns torcedores da Espanha devem cancelar suas reservas para as próximas fases. E esses ingressos serão revendidos no sistema da Fifa", disse o cartola.

Os ingressos da Copa podem ser comprados no site oficial da entidade (www.fifa.com/ingresso) e em centros de venda de ingressos disponíveis nas 12 cidades-sedes do Mundial.

