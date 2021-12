Fifa adia conclusão da Arena Corinthians para abril

A Fifa adiou mais uma vez nesta quinta-feira o prazo de entrega do estádio de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014, passando para 15 de abril a data final para a conclusão da arena que vai sediar a partida de abertura do Mundial em 12 de junho.

Apesar da nova mudança para a inauguração do estádio, onde ocorreu um acidente na semana passada em que morreram dois operários, a Fifa por enquanto não tem planos de mudar o local do jogo de abertura da Copa, e a única coisa que pode fazer é rezar para que não aconteçam mais acidentes envolvendo as obras do Mundial, nas palavras do presidente da entidade responsável pelo futebol mundial, Joseph Blatter.

"Recebemos informações de que o estádio estará pronto em meados de abril, 14 ou 15 de abril do ano que vem. Acreditamos que é uma questão de confiança. Por enquanto, não há plano B", afirmou Blatter em entrevista coletiva na Costa do Sauípe, onde acontece na sexta-feira o sorteio dos grupos do Mundial.

"O que a Fifa pode fazer, a Fifa pode pedir a Deus, a Alá, a quem quer que seja, para que não aconteçam mais acidentes envolvendo a Copa do Mundo, isso é a única coisa que podemos fazer", acrescentou.

A Arena Corinthians, que está em construção na zona leste da capital paulista, tinha previsão de conclusão para dezembro, mas a Fifa adiou inicialmente o prazo para fevereiro devido ao acidente ocorrido na semana passada, em que um guindaste desabou sobre parte da arena.

Além do estádio de São Paulo, conhecido como Itaquerão, as arenas de Curitiba e Cuiabá também tiveram os prazos de conclusão adiados para fevereiro pela Fifa nesta semana. As outras três arenas (Porto Alegre, Manaus e Natal) que estão em construção para a Copa têm previsão de conclusão para janeiro.

Entre os seis estádios que já estão prontos para o Mundial, que foram utilizados na Copa das Confederações de junho, quatro não cumpriram o prazo original de conclusão estabelecido para Fifa, dezembro do ano passado.

