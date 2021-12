A Fifa confirmou na madrugada desta quarta-feira, 25, que abriu processos disciplinares contra o jogador uruguaio Luis Suárez, que deu uma mordida no ombro do zagueiro italiano Chiellini na vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre a Itália, na terça-feira, 24, em Natal. A vitória garantiu uma vaga para a equipe sul-americana nas oitavas de final da Copa do Mundo.



Segundo a Fifa, o jogador ou a Associação Uruguaia de Futebol tem até as 17h de hoje, no horário de Brasília, para apresentar sua posição e provas documentais relevantes em sua defesa. A federação internacional informou, por meio de nota, que Suárez deve responder a "aparente" violação dos artigos 48 e 57 do Código Disciplinar da Fifa, relacionados a má conduta e violência.



A entidade acrescentou que "o Comitê Disciplinar da Fifa é responsável por punir as infracções graves que tenham escapado à atenção dos árbitros" e que podem ser usados, como prova, relatórios dos árbitros, declarações das partes e testemunhas, além de gravações de vídeo. Embora o árbitro da partida, o mexicano Marco Rodríguez, não tenha marcado nada no lance, as câmeras de TV registraram o momento da mordida, dentro da grande área italiana.





Agência Brasil Fifa abre processo disciplinar para apurar mordida de Suárez

