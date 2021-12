Fifa abre processo disciplinar contra México por cantos homofóbicos

A Fifa abriu nesta segunda-feira ,18, um processo disciplinar contra a Federação Mexicana de Futebol depois que meios de comunicação apontaram contra os cantos homofóbicos proferidos pelos torcedores do 'Tri' durante a partida contra a Alemanha, no domingo em Moscou, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

A Fifa não deu nenhum detalhe, mas de acordo com a mídia esses cantos se tratariam de insultos contra o goleiro alemão Manuel Neuer cada vez que tocava na bola, o qual a torcida mexicana chamava de "Puto".

O México foi uma das grandes surpresas desta Copa do Mundo ao derrotar por 1 a 0 a atual campeã mundial.

adblock ativo