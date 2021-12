Fernandinho fica feliz com atuação; Fred 'mata saudade'

O volante Fernandinho fez a sua "estreia" na seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari e não tem do que reclamar. Teve uma boa atuação e foi coroado com um belo gol, no segundo tempo, em chute de fora da área.

Chamado anteriormente por Mano Menezes, mas lembrado pela primeira vez por Felipão, o jogador do Manchester City deixa a África do Sul confiante em um lugar entre os 23 da Copa do Mundo.

"Fiquei muito feliz com minha atuação. Procurei fazer tudo aquilo que o Felipão me pediu. A felicidade se completou com o gol que fiz para o meu filho, como presente de aniversário pra ele. Foi uma noite maravilhosa. Agora é voltar pra Inglaterra e continuar jogando no mesmo nível para que no dia 7 de maio meu nome possa estar na lista final", afirmou o volante.

Já o centroavante Fred, de volta à seleção desde o amistoso contra a Suíça em agosto do ano passado, afirmou que "matou a saudade" e elogiou o grupo de jogadores.

"De pra matar a saudade, né? Da amarelinha e da azulzinha (as cores dos uniformes do Brasil), que a gente não jogava há algum tempo. É muito bom jogar com esse grupo. Um grupo vencedor, de muita qualidade", disse.

adblock ativo