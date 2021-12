Feriados em dias de jogos desagradam a comerciantes

Após o prefeito ACM Neto decretar feriados municipais nos próximos dias 20 (quinta) e 22 (sábado), quando serão realizados, em Salvador os dois primeiros jogos da Copa das Confederações, comerciantes locais se manifestaram contra a decisão.



A assessoria de comunicação da prefeitura informou que, após ouvir técnicos e especialistas de vários órgãos envolvidos no evento esportivo, os feriados foram decretados, com o objetivo de evitar maiores transtornos para o trânsito da cidade, por conta da interdição de importantes vias e ruas.



No entanto, para o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas Bahia), Paulo Mota, o feriado trará prejuízos para os consumidores e para empresas.



"Lamento muito que o funcionamento do comércio seja onerado por conta de um evento frágil, já que o principal seria a Copa do Mundo. Esse decreto paralisa a atividade produtiva e penaliza os consumidores de Salvador, em um período tão importante para o varejo", reclamou Paulo Mota.

Segundo ele, as lojas poderão funcionar durante o feriado, mas haverá ônus para as empresas, que precisam fornecer uma remuneração extra ao trabalhador.



"Respaldados pela legislação federal e municipal, além da convenção coletiva de trabalho firmada entre o Sindilojas o Sindicato dos Comerciários de Salvador, durante o feriado é necessário o pagamento adicional aos funcionários pelo dia trabalhado, no valor de R$ 33, além do vale transporte e auxílio alimentação", explicou.



Também o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Geraldo Cordeiro, diz não ver nada de positivo em decretar feriado, pois, para ele, não haverá mobilidade urbana suficiente.



"Muita gente questiona se o comércio está realmente preparado para Copa das Confederações, mas de que adianta estar preparado se não poderá abrir?", questionou.



"Se não tem transporte público suficiente e o carro não consegue chegar até o comércio, não adianta abrir as lojas. Essa medida só dificulta e faz a economia parar", afirmou Cordeiro.



Lojista - A lojista Rosa Maria Rodrigues, que possui um comércio de moda feminina e acessórios no Largo do Campo da Pólvora, no bairro de Nazaré, decidiu fechar as portas durante esses feriados.



"Se já está difícil para mim, que sou a proprietária, chegar ao estabelecimento, imagine para clientes. O movimento está muito fraco e não adianta vir para cá e ficar sem fazer nada. Não há nem transporte suficiente para as funcionárias voltarem para casa", lamentou. Para Rosa, não há condições de abrir a loja nem mesmo na sexta-feira (21) que será dia útil.



"Tenho essa loja há mais de 15 anos e, pela primeira vez, enfrento uma crise como essa. Estou com as prateleiras cheias de roupas e já coloquei tudo em promoção para atrair clientes. A Copa das Confederações só nos trouxe problemas e nenhum benefício", disse a lojista.



Diferentemente das lojas do Centro da cidade, a maioria dos shoppings funcionará normalmente, mas com algumas mudanças durante os horários dos jogos. A maior parte fechará às 15h30 e reabrirá 30 minutos após o término das partidas.

