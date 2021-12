Felipão vê Seleção Brasileira quase pronta para Copa

Após comandar pouco mais de uma semana de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a Seleção Brasileira se prepara para a disputa da Copa do Mundo, o técnico Luiz Felipe Scolari avaliou nesta quinta-feira, 5, que a equipe está praticamente pronta para o início do torneio, no dia 12, quando vai enfrentar a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.

"Continua sendo necessária (as atividades físicas separadas) até o momento em que os jogadores se equilibrem totalmente. O trabalho com o Chiquinho (Gonzalez, preparador físico) está quase finalizado, mas a prevenção é sempre necessária. De 1 a 100, o porcentual é de 95 para os jogadores estarem em condições de jogarem as partida do dia 6 (o amistoso desta sexta-feira contra a Sérvia, no Morumbi) e até o dia 13 de julho (data da final da Copa do Mundo) normalmente", disse Felipão, em entrevista coletiva.

Por problemas físicos, vários jogadores foram poupados de treinamentos, especialmente na semana inicial de trabalhos na Granja Comary. Além disso, o zagueiro Thiago Silva e os volantes Fernandinho e Paulinho ficaram de fora do amistoso da última terça, quando a Seleção Brasileira derrotou o Panamá por 4 a 0, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Agora, porém, o treinador garante que a equipe está muito próxima do ideal.

Felipão destaca, porém, que a seleção ainda precisa de alguns ajustes, especialmente nas jogadas de bola parada, para que seja mais efetiva nesse tipo de lance. "Todos estão em condições. Agora é aprimorar as bolas paradas, com o posicionamento. Nas jogadas de escanteio, os gols não estão saindo nesses lances, falta um pouco de penetração, o passe está um pouco atrasado ou adiantado, falta sincronismo. O trabalho tático já evoluiu bastante", comentou.

Assim, o treinador demonstrou que está satisfeito com o trabalho desenvolvido até agora na Granja Comary, mesmo que no último domingo tenha se irritado com o comportamento do sistema defensivo durante o treino coletivo. Nesta quinta, Felipão destacou também a importância que dá para uma defesa segura. "Pelas minhas características como técnico, com quem trabalhei como jogador, sigo com essa filosofia de montar um esquema com uma boa defesa, que te dá a oportunidade de ganhar jogos e campeonatos. Tenho essa filosofia e ideia", explicou.

Satisfeito com a condição física e também tática da Seleção, Felipão só espera agora ver um melhor desempenho nas jogadas de bola parada diante da Sérvia, nesta sexta, em amistoso no Morumbi, para ter o time do Brasil definitivamente pronto para encarar a Copa do Mundo.

adblock ativo