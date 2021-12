Felipão vê brasileiros na Europa e passa planos da Copa

Em fase final de definição de detalhes da preparação da Seleção brasileira para a Copa do Mundo, a comissão técnica tem aproveitado os últimos dias para observar de perto jogadores que vão ser convocados para o torneio. Assim, o técnico Luiz Felipe Scolari, o auxiliar Murtosa e o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira estão na Europa e já se encontraram com jogadores, inclusive passando a programação da equipe para o Mundial.

"Estamos passando a todos como será a programação da Seleção para a Copa, e é sempre bom conversar pessoalmente, estreitar ainda mais o relacionamento com os nossos jogadores", disse Felipão, que se encontrou com Thiago Silva, Alex, Maxwell, Lucas e Marquinhos em Paris.

Na capital da França, aliás, Felipão viu vários desses brasileiros - Thiago Silva, Alex, Maxwell e Lucas - em ação na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Chelsea, de David Luiz, Ramires, Oscar e William, na última quarta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Um dia antes, o trio da comissão da técnica da Seleção assistiu a igualdade em 1 a 1 entre Barcelona, de Neymar e Daniel Alves, e Atlético de Madrid, de Miranda, Filipe Luís e Diego. "A viagem tem sido muito proveitosa. Acompanhar esses jogos nos estádios representa uma oportunidade única de observar o desempenho dos nossos jogadores e ainda ficar atentos aos esquemas táticos das equipes", disse Felipão.

Nessas viagens, eles também se encontrou com outros treinadores, como Vicente Del Bosque, da Espanha, Didier Deschamps, da França, e Blanc Laurent, do Paris Saint Germain. "Fomos muito bem recebidos e é sempre positivo ter um relacionamento com outros profissionais", disse Parreira.

Os membros da comissão técnica da Seleção Brasileira vão permanecer por mais alguns dias na Europa, onde assistirão mais três jogos. No sábado, eles vão acompanhar Chelsea x Stoke City, pelo Campeonato Inglês. No domingo, Parreira assistirá a Liverpool x West Ham, também pelo Campeonato Inglês. O trabalho de observação se encerrará em Munique, no jogo de volta entre Bayern de Munique e Manchester United, na próxima quarta.

A lista de convocados da Seleção Brasileira será feita por Felipão no dia 7 de maio. Depois, a equipe vai se preparar em Teresópolis (RJ) para o torneio. O treinador aposta que todos os jogadores vão aprovar as instalações da Granja Comary, que passou por reforma recentemente e será a casa da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. "Eles ficarão favoravelmente surpresos. Já sabem que terão uma concentração de excelência, que proporcionará à preparação da equipe tudo o que tem de mais moderno e mais adequado no mundo", afirmou.

A Seleção Brasileira vai estrear no Mundial em 12 de junho, na abertura do torneio, contra a Croácia, em São Paulo. Os outros dois jogos da fase de grupos serão diante do México, no dia 17 em Fortaleza, e de Camarões, no dia 23, em Brasília.

adblock ativo