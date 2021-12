Felipão treina com Fernandinho e Rafinha como titulares

O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou a sua intenção de aproveitar o amistoso desta quarta-feira contra a África do Sul para testar as novidades da lista de convocados da seleção brasileira para o compromisso em Johannesburgo ao iniciar o único treinamento no campo para o duelo com o lateral-direito Rafinha e o volante Fernandinho entre os titulares.

Assim, Rafinha, do Bayern de Munique, e Fernandinho, do Manchester City, que foram as novidades da convocação de Felipão, vão começar jogando o amistoso desta quarta-feira com a África do Sul, às 14 horas (de Brasília), no Soccer City, em Johannesburgo, onde tentarão mostrar que têm condições de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

No treinamento desta terça-feira, Felipão manteve a base da equipe, com as entradas de Rafinha e Fernandinho. Assim, o time que iniciou a atividade e vai enfrentar a África do Sul tem a seguinte formação: Julio Cesar; Rafinha, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernandinho, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

Antes do treino, Rafinha ressaltou que chegou para a seleção brasileira na reta final de preparação para a Copa e agora tentará mostrar o seu valor para também ser lembrado na lista de convocados do Mundial.

"Não havia participado das convocações, mas agora estou na última. Quero deixar a melhor impressão", disse o jogador do Bayern, também admitindo que Daniel Alves é o titular absoluto da lateral direita da seleção brasileira e a sua disputa é com Maicon por uma vaga no grupo da Copa do Mundo.

