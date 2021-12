Felipão tem 68% de aprovação dos torcedores, diz Datafolha

O técnico Luiz Felipe Scolari é o treinador da seleção brasileira que vai enfrentar uma Copa do Mundo com maior aprovação nos últimos anos, de acordo com pesquisa Datafolha. O instituto realiza a pesquisa desde 2002, ano em que Felipão também era técnico da equipe canarinho, e desde então o percentual de 68% de aprovação para o trabalho do técnico é o maior registrado antes da bola rolar no Mundial.

Apenas 2% dos entrevistados consideraram o trabalho do gaúcho ruim ou péssimo. Em 2002, Felipão tinha apenas 37 de aprovação antes do início da Copa. Na época, ele enfrentava desconfiança da torcida por não ter convocado Romário. Após o primeiro jogo no Mundial, a moral do treinador melhorou e passou para 51%, mesmo assim abaixo do resultado apresentado esse ano.

Tudo bem que Felipão tem no currículo a conquista da Copa de 2002, o que deve ajudar na popularidade do técnico. Mesmo assim, a aprovação de Felipão ainda é maior do que a de Carlos Alberto Parreira no Mundial de 2006. Parreira, que já tinha conquistado o título em 1994, chegou a competição com 62% de aprovação e acabou sendo desclassificado nas quartas-de-final contra a França.

Hexa

A maioria dos entrevistados aposta que o Brasil vai ganhar o título em casa. Dos entrevistados, 68% acreditam na vitória da seleção brasileira, em seguida aparece a Alemanha (com 5% dos votos), Argentina (3%) e Espanha (3%).

A pesquisa foi realizada entre 3 e 5 de junho com 4.337 entrevistados em 207 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

adblock ativo