Felipão se reúne com comissão para traçar planejamento

O técnico Luiz Felipe Scolari foi até a sede da CBF, nesta terça-feira, 11, no Rio, onde se reuniu com o coordenador Carlos Alberto Parreira, além do seu auxiliar Murtosa e do preparador físico Paulo Paixão para traçar o planejamento da seleção brasileira visando a reta final de preparação para a Copa de 2014.

O treinador irá anunciar a lista de convocados para o Mundial no dia 7 de maio, e antes da revelação dos 23 nomes chamados para a competição, os integrantes da comissão técnica do Brasil tentarão acompanhar o máximo número de jogos possível de clubes com jogadores cotados para ir à Copa ou que já têm vaga praticamente assegurada na competição que será realizada no País entre junho e julho.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBF informou que um dos principais assuntos abordados no encontro desta terça-feira foi "a necessidade de os integrantes da comissão técnica viajarem para acompanhar os jogos na Europa em que os brasileiros atuarem" pelos seus respectivos times.

A reunião desta terça ocorre menos de uma semana depois de o Brasil ter goleado a África do Sul por 5 a 0, na última quarta-feira, em Johannesburgo, em amistoso de preparação para a Copa. Esse foi o último duelo antes da convocação para o Mundial, sendo que após o anúncio da lista os jogadores irão se apresentar a Felipão no dia 26 de maio, em Teresópolis (RJ), onde a equipe nacional iniciará os treinos para o grande evento do ano.

Durante este período de preparação a seleção fará dois amistosos. O primeiro será em 3 de junho, contra o Panamá, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o segundo ocorrerá três dias depois, no Morumbi, onde o Brasil enfrentará a Sérvia na última partida antes da estreia na Copa, também em São Paulo, contra a Croácia, no Itaquerão, em 12 de junho.

O duelo diante dos croatas irá abrir o Mundial e valerá pela primeira rodada do Grupo A, no qual os brasileiros depois enfrentarão o México, no dia 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza, e Camarões, no dia 23, no Mané Garrincha, em Brasília.

