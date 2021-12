Felipão revela que lista de convocados já está pronta

O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, afirmou na manhã desta terça-feira que a lista final de convocados para a Copa das Confederações já está pronta. O treinador, no entanto, evitou dar qualquer dica sobre a convocação, e reiterou que ela só será divulgada na terça-feira da semana que vem, dia 14, quando serão divulgados os nomes chamados para a disputa da competição que será realizada entre 15 e 30 de junho, no Brasil. "A lista está pronta, mas só vou falar no dia 14", disse.

Felipão fez uma visita nesta manhã à Escola de Educação Física do Exército, na Urca, zona sul do Rio, onde a seleção vai treinar antes do amistoso contra a Inglaterra, na reinauguração do Maracanã, em 2 de junho. Depois da convocação, o grupo se apresenta na noite do dia 27 de maio, e no dia 28 começa a preparação para a Copa das Confederações. O primeiro treino na Urca será no dia 29.

"Fiquei muito satisfeito com o que vi, todo o ambiente. Nossos jogadores vão conviver com outros atletas de alto nível que vivem e treinam aqui, isso será muito bom", disse Felipão, que assinou, com o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira, o termo de permissão de uso da Escola de Educação Física do Exército.

O técnico também mostrou preocupação com o entorno do Maracanã, ainda em reforma. "O Maracanã tá legal, desde que realmente terminem aquelas obras ao redor. Não sei se vai estar totalmente pronto até o dia 2", completou o comandante, se referindo à data na qual o Brasil fará o seu penúltimo amistoso antes da Copa das Confederações - o último será no dia 9 de junho, contra a França, na Arena Grêmio.

O Brasil fará a sua estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Japão, em Brasília. Em seguida, os brasileiros enfrentarão o México, no dia 19, em Fortaleza, antes de fechar a sua participação no Grupo A diante da Itália, no dia 22, em Salvador. As duas seleções mais bem colocadas desta chave avançarão às semifinais, marcadas para acontecer em 26 e 27 de junho, respectivamente em Belo Horizonte e Fortaleza, enquanto a disputa do terceiro lugar, em Salvador, e a final, no Maracanã, serão no dia 30.

