Felipão repete equipe no primeiro coletivo em Goiânia

Na manhã desta quarta-feira, 5, Luiz Felipe Scolari teve todos os jogadores da seleção brasileira à disposição para treinar pela primeira vez desde que a equipe chegou a Goiânia, na segunda-feira. E o treinador aproveitou a oportunidade para fazer um trabalho coletivo no CT do Goiás. Nessa atividade, ele deixou claro que deseja repetir no jogo contra a França, no domingo, em Porto Alegre, a equipe que jogou contra a Inglaterra, no domingo passado.

No trabalho, que durou cerca de 40 minutos, o treinador manteve Filipe Luís na lateral esquerda. Era esperado que Marcelo fosse o escolhido, mas o jogador do Real Madrid ainda não está em boa forma física e, por isso, continuará no banco de reservas. O jogo contra os franceses será mais uma excelente oportunidade para o jogador do Atlético de Madrid convencer Felipão de que pode ser titular - no momento, a ideia do treinador é voltar a escalar Marcelo quando ele recuperar sua condição física.

No meio de campo, Felipão manteve a dupla de volantes formada por Luiz Gustavo e Paulinho, em uma clara indicação de que eles são seus preferidos e que Fernando e Hernanes terão de batalhar bastante para conquistar um lugar na equipe.

O time titular no coletivo foi o seguinte: Julio Cesar; Daniel Alves, David Luiz, Thiago Silva e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Neymar, Hulk e Fred. Durante a atividade, o técnico fez algumas pausas para dar instruções a seus comandados. O ponto mais trabalhado por ele foi a marcação por pressão dos atacantes sobre a defesa do time reserva.

Após o coletivo, Felipão fez um treino técnico, com ênfase nas finalizações. Além do amistoso contra a França, a seleção se prepara para a disputa da Copa das Confederações. A estreia acontecerá no próximo dia 15, diante do Japão, em Brasília.

