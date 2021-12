Felipão projeta evolução da equipe durante a competição

O técnico Luiz Felipe Scolari sempre disse que o seu elenco se encorparia como equipe à medida em que tivesse tempo para treiná-lo. Neste sábado, com a vitória por 2 a 0 sobre o Japão, na estreia da Copa das Confederações, o que se viu foi a seleção brasileira jogando consideravelmente melhor do que no início do trabalho do treinador.

Felipão projeta que essa evolução vai continuar dentro da competição. "O meu sentimento é de que a gente vai encontrando uma equipe pouco a pouco, com peças de reposição que quando entram nos ajudam. Ainda existem pequenos detalhes que vão sendo ajustados. Com o tempo vamos ver se a gente melhora", disse o treinador, ainda no gramado do Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília.

O técnico da seleção brasileira também aproveitou a vitória para reforçar a convicção que havia exposto na entrevista coletiva da véspera: não se preocupava com o jejum de gols de Neymar, que voltou a marcar neste sábado, depois de nove partidas sem gols.

"Eu já disse. O Neymar é um grande jogador. Tem um ou outro momento em que pode não se dar bem, mas em geral ele vai fazer a diferença", disse o treinador, que completou lembrando que os méritos da vitória não são só do jogador que abriu o placar. "Tenho que ressaltar o espírito, a dinâmica do grupo, que hoje é muito diferente."

adblock ativo