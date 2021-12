Felipão ignora problemas de jogadores e exalta grupo

O técnico Luiz Felipe Scolari minimizou nesta quarta-feira, após anunciar a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o momento difícil vivido por alguns jogadores que foram incluídos na relação. Um deles é Oscar, titular do meio-de-campo da equipe, mas que sofreu com problemas físicos e teve uma temporada irregular no Chelsea. "Na parte técnica ninguém perde, posso dizer que o Oscar é um dos melhores do mundo, sem observações minha ou de outros técnicos", disse Felipão.

Assim, o treinador da seleção brasileira exibiu toda a sua confiança nos jogadores e exaltou a relação que tem com todos eles - boa parte o acompanha desde a conquista do título da Copa das Confederações no ano passado. "Alguns já sabiam que estavam convocados, fiz questão de ir a Europa, conversar, e avisá-los. Por estarem passando por dificuldades, poderiam estar em dúvida. Mesmo os que estavam em dúvida, poder ter certeza que vou até o inferno com eles", comentou.

Em contato direto com os jogadores, tendo inclusive se encontrado com vários deles na Europa, Felipão garantiu que a parte técnica não lhe preocupa. "Me falaram 'professor, já falei sobre a lesão do Oscar para se cuidar.' Então esse é o ambiente que temos construindo. O técnico tem é que organizar o ambiente e é esse o entendimento que estamos tendo", afirmou.

Felipão também não exibiu preocupação com a situação do zagueiro Thiago Silva, que vem atuando com uma máscara de proteção em razão de uma fratura no nariz. "Ontem perguntamos se estava jogando de máscara pela lesão. Pedimos para jogar, ele disse que não atrapalha, e assim estará mais protegido para chegar à seleção", comentou, sobre o seu capitão.

Principal esperança da seleção, o atacante Neymar também passou por uma temporada de dificuldades no Barcelona, com lesões e questionamentos sobre o seu nível de atuações, mas Felipão destacou que o jogador desempenha funções diferentes pelo Brasil.

"O papel do Neymar no Barça é do Tata (Gerardo Martino, técnico do Barcelona). Não tenho como me manifestar sobre isso. Na seleção, ele tem uma situação diferente, atua por determinados setores, tem responsabilidade maior. Não só pela criação, mas também pela organização, de fazer algo que outros jogadores não fazem", comentou.

Pela proximidade da Copa do Mundo, Felipão admitiu que só ficou preocupado mesmo com a lesão do atacante Jô, do Atlético Mineiro. O jogador sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, durante a derrota do seu time para o Goiás no último domingo, e ficará aproximadamente duas semanas em recuperação.

"Preocupou. Ontem conversamos com ele, expliquei que se tivesse alguma situação que ele não se sentisse bem, era para me avisar. Tem minha confiança", disse. "Mas ainda ontem o medico do Atlético mandou o exame falando que em dez dias vai voltar a treinar, até antes da apresentação, então acabou a preocupação", completou o técnico da seleção brasileira.

