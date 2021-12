Felipão faz elogios e ainda prevê evolução de Neymar

Neymar deu de ombros para a fragilidade dos sul-africanos e encheu o balaio do rival dentro do Soccer City. O atacante marcou três gols na vitória de 5 a 0 nesta quarta-feira e chegou à marca de 30 gols com a camisa da seleção. Não é pouco. Felipão aposta alto no jogador que usa a camisa 10 do Brasil. "Ele vem para cá, do Barcelona, e encontra um ambiente propício que o faz feliz e jogar bem", disse o treinador.

Os problemas que envolvem a transação de Neymar do Santos para o Barcelona, assunto que tomou conta do noticiário semanas atrás, também virou tema proibido na seleção. "Ele está certo em não comentar mais sobre isso. O assunto está solucionado e nós aqui também nem falamos disso com ele". Felipão explicou que Neymar, assim como em seu clube na Espanha, tem na seleção um ambiente bom em que os companheiros proporcionam tranquilidade a ele.

O treinador reconhece que o atacante joga de uma maneira no Barça e outra um pouco diferente na seleção, mas não vê problemas nessa mudança. Tanto não vê que diz que Neymar tem recebido tranquilidade para fazer o seu trabalho, e que espera mais do atacante. "Ele está crescendo de produção lá. Provavelmente ainda vai melhorar sua condição física e técnica no Barcelona".

Neymar deixou o gramado do Estádio Soccer City, em Johanesburgo, sem dar entrevistas. Antes de sair do campo, ele bateu fotos com um menino sul-africano de 7 anos que invadiu o gramado no final da partida.

