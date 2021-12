Felipão faz caminhada em manhã tranquila e sem treino

O grupo da seleção brasileira está novamente completo em Teresópolis (RJ), mas a rotina de atividades ainda não foi retomada. Assim, a manhã desta quarta-feira na Granja Comary, onde a equipe se concentra para a disputa da Copa do Mundo, foi de tranquilidade, com pouca movimentação, a não ser pela caminhada matinal do técnico Luiz Felipe Scolari.

Acompanhado de Flávio Murtosa, seu auxiliar, Felipão passou pelos campos da Granja Comary e também pelo caminho que leva até os quartos do centro de treinamentos da seleção brasileira, na parte mais alta da concentração, encerrando a sua atividade física. Além disso, poucos torcedores foram vistos nos arredores do local.

O grupo da seleção brasileira retornou para a Granja Comary às 23 horas desta terça-feira, após o time nacional derrotar o Panamá por 4 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia, no primeiro amistoso de preparação da equipe para a Copa do Mundo. Em Teresópolis, eles se juntaram ao zagueiro Thiago Silva e aos volantes Paulinho e Fernandinho, que foram poupados da partida para realizarem trabalhos de recuperação física.

Com o retorno apenas no fim da noite de terça-feira, os jogadores da seleção brasileira ganharam a manhã desta quarta de descanso na Granja Comary. A equipe volta as treinar nesta tarde, às 15h30, para quando se espera a realização de trabalhos leves e regenerativos para quem atuou em Goiânia.

A expectativa é para que o trio de poupados, incluindo Paulinho, recuperado de dores no tornozelo esquerdo, participe da atividade, a primeira da seleção brasileira na preparação para o amistoso com a Sérvia, sexta-feira, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, o último teste da equipe antes do início da Copa do Mundo, no dia 12 de junho, com a partida contra a Croácia, no Itaquerão, também na capital paulista.

