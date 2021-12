Felipão estuda poupar Dani Alves e David Luiz contra a Itáli

Além do volante Paulinho, poupado por uma entorse no tornozelo, o Brasil pode ter outros dois titulares fora do time que começará a partida deste sábado, 22, às 16 horas, na Arena Fonte Nova em Salvador contra a Itália, pela terceira rodada do grupo A da Copa das Confederações.

O lateral Daniel Alves e zagueiro David Luiz estão com um cartão amarelo e caso sejam penalizados contra os italianos estarão fora da semifinal da competição.

Por isso, o técnico Luiz Felipe Scolari admitiu durante a coletiva desta sexta-feira, 21, a possibilidade de não utilizar algum dos defensores no jogo deste sábado.

"Preferi não colocar o Paulinho em campo para sua recuperação total. Também tenho esses dois jogadores pendurados, o Daniel e o David. Ainda vou estudar o que fazer. Sei que os dois gostariam de jogar".

Para o lugar de Paulinho, não há mistério. Hernanes será o seu substituto. Para Scolari, a escolha por Hernanes é natural, mesmo com as diferenças entre os dois jogadores.

"Eles têm características diferentes. O Paulinho sai mais para o jogo, chega bastante na área. Já o Hernanes joga com a bola no pé, vira muito bem o jogo, é brigão, se esforça muito. Com a saída de um e a entrada do outro teremos a mesma qualidade. Temos um grupo que é muito difícil escolher e dizer que esse é totalmente titular".

A definição da escalação também depende da conversa que Felipão terá com o seu observador técnico, o treinador Alexandre Gallo. A tendência é que a Itália entre com um time diferente daquele que derrotou o Japão em um eletrizante 4 a 3.

"O time que vai jogar depende de uma conversa com nossos jogadores e do relatório do Gallo, para podermos ter uma ideia do jogo. A Itália deve ter três ou quatro jogadores diferentes. Vamos estudar a melhor opção".

Caso David Luiz não jogue, Felipão já confirmou durante a coletiva que o baiano Dante, do Bayern de Munique, será o titular. Para a lateral-direita, o natural substituto de Daniel Alves é o volante Jean, do Fluminense, que foi convocado para atuar como lateral por Scolari.

