Felipão escala Ramires em amistoso contra Panamá

A insatisfação de Luiz Felipe Scolari com o desempenho da Seleção Brasileira no treino de domingo, 1º, na Granja Comary, fará o técnico testar outra formação no penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Diante do Panamá, nesta terça-feira, 3, no Estádio Serra Dourada, o volante Ramires ocupará a vaga do titular Paulinho, que nem viajou a Goiânia por causa de incômodo no tornozelo esquerdo.

Hernanes, possível substituto de Paulinho, não agradou Felipão no último treino antes do embarque para a capital goiana. "Todo mundo briga por posição na seleção. São todos muito amigos, mas todo mundo quer jogar", disse o técnico, na entrevista coletiva desta segunda-feira, após comandar uma atividade no Serra Dourada.

Fernandinho, outro jogador para a posição de Paulinho, também ficou em Teresópolis - foi poupado, assim como o zagueiro Thiago Silva, por causa do desgaste físico. Felipão ressaltou que Ramires pode atuar em até três posições da equipe, mas vai desempenhar a função de segundo volante pelo lado direito neste amistoso.

Nos trabalhos realizados na manhã de domingo, Felipão não poupou críticas à atuação do time titular. Segundo ele, a seleção deu muita liberdade e espaço para o contra-ataque durante o coletivo e não fez aquilo que apresentou na Copa das Confederações e nos amistosos. "Não vi isso no treino, o time treinou perdendo a identidade", explicou.

O técnico da Seleção também confirmou nesta segunda, 2, o zagueiro Dante no lugar de Thiago Silva, o que já era esperado. Dessa forma, a seleção entrará em campo diante do Panamá com Julio Cesar; Daniel Alves, Dante, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Ramires e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

Na coletiva, Felipão também ressaltou a importância do amistoso contra a seleção panamenha. Ele lembrou que o adversário desta terça quase conseguiu a classificação para a Copa, ao disputar as Eliminatórias da Concacaf com, por exemplo, o México, que será rival do Brasil na primeira fase do Mundial. "Não será fácil", alertou o treinador.

A Seleção Brasileira ainda terá mais um teste após a partida diante do Panamá. O time fará amistoso com a Sérvia, na sexta, no Morumbi, em São Paulo - um adversário, segundo Felipão, que é bem parecido com a Croácia, contra quem o Brasil fará a estreia na Copa, dia 12 de junho, no Itaquerão.

