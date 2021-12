Felipão escala Fernandinho em única mudança no time

O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou a desconfiança da torcida e de especialistas e escalou Fernandinho no lugar de Paulinho para o jogo deste sábado, 28, contra o Chile. Essa é a única mudança na equipe titular em relação aos demais jogos disputados pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Fernandinho ganhou a oportunidade depois de ter entrado bem no segundo tempo da partida contra Camarões na fase de grupos do Mundial.

Apesar do susto da dor na região lombar, David Luiz vai dividir a zaga com Thiago Silva. O lateral Daniel Alves, que tem atuação criticado, também foi mantido. Durante os treinos, Felipão chegou a testar Maicon no lugar do baiano, mas optou em manter Daniel Alves.

Há informações não confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que Maicon sentiu dores no joelho.

