Felipão escala Bernard no lugar de Neymar contra Alemanha

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, preferiu manter o esquema que vinha utilizando e escalou o atacante Bernard no lugar de Neymar, que fraturou a terceira vértebra lombar do lado esquerdo no jogo contra a Colômbia, na última sexta-feira, 4, para o confronto contra a Alemanha, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo.

Assim, o meio de campo terá apenas os volantes Luiz Gustavo, que retorna na vaga de Paulinho, e Fernandinho. Luiz Gustavo cumpriu suspensão contra a Colômbia. Felipão também confirmou Dante na zaga na vaga de Thiago Silva, suspenso, e Maicon na lateral direita.

Na véspera do jogo contra os alemães, Assim, o Brasil está escalado com Júlio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar; Hulk, Fred e Bernard.

