Felipão encontra atletas em Londres antes de ver jogos

Acompanhado pelo coordenador técnico Carlos Alberto Parreira e pelo auxiliar Murtosa, Luiz Felipe Scolari desembarcou nesta sexta-feira, 4, em Londres, onde se encontrou com Oscar, David Luiz, Ramires e Willian, todos jogadores do Chelsea, além de Paulinho, do Tottenham, visando a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2014.

Felipão e seus companheiros de comissão técnica estiveram nesta semana na capital francesa, onde acompanharam o jogo entre Paris Saint-Germain e Chelsea, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira, e puderam observar também Thiago Silva, Alex, Maxwell e Lucas, além do quarteto brasileiro que atua na equipe inglesa.

Entre os atletas que tiveram contato com Felipão nesta sexta, Paulinho vem amargando a reserva no Tottenham, mas a comissão da seleção está empenhada em mantê-lo motivado no clube inglês, visando principalmente a disputa do Mundial. "Jogando ou não todos eles têm de se cuidar, para que cheguem em plenas condições na época da Copa do Mundo", afirmou Parreira, por meio de declaração reproduzida pelo site oficial da CBF.

Um dia antes de assistirem de perto PSG x Chelsea, Felipão, Parreira e Murtosa estiveram presentes no duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, no Nou Camp, onde viram Neymar e Daniel Alves em ação pela equipe catalã e Miranda, Filipe Luís e Diego pelo time madrilenho.

Na capital inglesa, o trio da comissão técnica do Brasil estará presente no Estádio Stamford Bridge para assistir neste sábado o duelo entre Chelsea x Stoke City, pelo Campeonato Inglês. Já no domingo Parreira verá de perto a partida no qual o Liverpool, dos brasileiros Phillippe Coutinho e Lucas Leiva, receberá o West Ham.

No encontro desta sexta, Felipão voltou a falar sobre detalhes da programação da seleção brasileira para Copa e das estruturas da nova Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a equipe nacional ficará concentrada.

Depois da passagem por França e Inglaterra, a comissão da seleção seguirá rumo a Munique, onde acompanhará o duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique, de Rafinha e Dante, e Manchester United, na próxima quarta.

A lista de convocados da seleção para a Copa do Mundo será divulgada por Felipão no dia 7 de maio. O time nacional vai estrear no Mundial em 12 de junho, na abertura do torneio, contra a Croácia, em São Paulo. Os outros dois jogos da fase de grupos serão diante do México, no dia 17, em Fortaleza, e de Camarões, no dia 23, em Brasília.

