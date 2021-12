Felipão diz já ter 25 nomes em seleção '105% definida'

O técnico Luiz Felipe Scolari participou de um evento promocional na manhã desta segunda-feira, em São Paulo, onde se tornou o mais novo garoto-propaganda da Gillette, que também é um dos patrocinadores da seleção brasileira. Durante o evento, o treinador deixou claro que já definiu quase todo o grupo de jogadores que irá disputar a Copa do Mundo de 2014, depois de ter encerrado, na semana passada, uma temporada de sucesso no comando do time nacional.

"Tenho a seleção '105% definida' para Copa, tenho 25 jogadores e tenho que tirar dois", revelou o comandante, se referindo ao fato de que, se o Mundial fosse hoje, ele não teria de pensar em estudar a convocação de novos jogadores, mas sim em excluir dois nomes do grupo que já elegeu para defender o time nacional. "Não estão mais sobrando vagas", avisou.

Felipão também revelou nesta segunda que irá assistir a três jogos na Europa neste final de ano, quando irá observar jogadores que poderão aumentar a lista de atletas que hoje estariam na briga direta por uma vaga na Copa. Ao falar sobre o assunto, o técnico admitiu que o processo de montagem do time da seleção foi "mais fácil do que ele esperava".

O treinador ainda confirmou que trabalha com uma pré-lista de 45 nomes que têm observado desde o início desta sua segunda passagem pelo comando da seleção, embora o comandante já tenha hoje uma lista de 25 "favoritos" na briga por um lugar no grupo de 23 atletas que irá para a Copa de 2014.

Já ao ser questionado sobre a possibilidade de chamar Paulo Henrique Ganso para seleção, um dia depois de o meio-campista ter realizado uma jogada genial que por muito pouco não terminou em gol contra o Botafogo, no Morumbi, pelo Brasileirão, Felipão evitou dizer que o atleta poderá ter vaga no grupo da Copa apenas pelo seu inegável talento.

Hoje fora do grupo dos atletas habitualmente chamados pelo treinador, Ganso teve sua atuação exaltada por Muricy Ramalho no último domingo, quando o comandante são-paulino disse: "Tomara que o Felipão tenha visto essa jogada. O que o Ganso fez é brincadeira. É coisa de quem sabe. Poucos sabem fazer. Não temos mais o número 10. Hoje só vemos correria". Scolari, porém, avisou nesta segunda-feira: "Eu vejo tudo, mas a escolha é minha. Não escalo o time dos outros".

