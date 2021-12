Felipão deve decidir se escala Hulk minutos antes do jogo

A decisão se Hulk será escalado ou não para o jogo entre a Seleção Brasileira e Mexicana nesta terça-feira, 17, às 16 horas, deve ficar para minutos antes da partida. O médico da CBF, José Luiz Runco, disse que o jogador "não tem problema médico" e deve ser relacionado para o duelo.

A CBF também informou que Hulk iria para a Arena Castelão. Portanto, o técnico Luiz Felipe Scolari deve definir se ele será escalado no vestiário. Especialistas apostam que ele deve ficar no banco, já que, apesar de um exame de ressonância magnética não ter identificado lesão no atacante, ele sente dores na coxa esquerda e não treina desde domingo, 16.

Sem Hulk, Felipão deve escalar Ramires. Inclusive, ele foi usado na equipe principal no treino de reconhecimento do Castelão.

adblock ativo