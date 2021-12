Felipão destaca equilíbrio e diz que empate não foi bom

Depois do empate de 0 a 0, o técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, elogiou o México e apontou que o duelo foi muito equilibrado.

"As equipes buscaram o ataque com bastante qualidade. Teve uma ou outra chance para cada lado. Foi um jogo bem disputado", disse o treinador, que não gostou do resultado. "Não é um bom resultado, pois a vitória nos classificaria", disse o treinador.

Apesar da declaração de Felipão, uma vitória nesta terça-feira, 17, não classificaria automaticamente o Brasil, mas deixaria a equipe muito perto da vaga. Com o 0 a 0, Brasil e México possuem quatro pontos agora. Croácia e Camarões, que jogam nesta quarta, 18, pela segunda rodada, não somaram pontos ainda.

Mesmo com calor em Fortaleza, Felipão colocou o agasalho durante a partida. O treinador falou sobre essa superstição. "Não usar agasalho é uma praxe. Parece que falta alguma coisa sem ele. Falta um amuleto."

