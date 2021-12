Felipão defende Oscar de críticas após atuação apagada

O técnico Luiz Felipe Scolari sacou Oscar no intervalo da vitória da seleção brasileira por 1 a 0 sobre a Sérvia, nesta sexta-feira, 6, no Morumbi, no último amistoso antes do início da Copa do Mundo, mas saiu em defesa do seu jogador. Em entrevista coletiva após o jogo, ele rejeitou as críticas em relação ao meia. "Quem escala sou eu. Não adianta a crônica, Pedro, pato falar que jogou mal. Sou eu que sou pago para escalar", avisou ele, mandando um recado de que o manterá como titular.

A substituição de Oscar por Willian, ocorrida no intervalo do jogo desta sexta-feira, já havia acontecido no outro amistoso de preparação do Brasil para a Copa do Mundo - a vitória por 4 a 0 sobre o Panamá, na última terça, em Goiânia. E, naquela oportunidade, o reserva marcou um dos gols da goleada no Estádio Serra Dourada.

Nesta semana, Oscar foi liberado do treinamento da última quinta-feira da seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para acompanhar o nascimento da sua filha em Campinas, mas Felipão já havia adiantado que pretendia escalá-lo como titular diante da Sérvia. Além disso, adiantou que o time do amistoso desta sexta seria o mesmo da estreia na Copa do Mundo, no dia 12, diante da Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.

Questionado nesta sexta sobre a possibilidade de Willian ganhar uma chance entre os titulares na Copa, Felipão desconversou e destacou ter boas opções no elenco, sem falar de um nome especificamente. "Willian, Bernard, Fernandinho... Tenho bons problemas, tenho opções. A oportunidade surge, coloco esses jogadores e eles vão render, pode ser em situações táticas diferentes, como a gente tem treinado na Granja. São problemas bons, uma excelente seleção. Não posso falar de um jogador especifico. Coloco, faço mudança e tenho a confiança. Sei que vão render até mais do que os que estão jogando", concluiu o treinador.

Após o amistoso com a Sérvia, os jogadores da seleção brasileira estão de folga neste sábado. A equipe se reapresentará no domingo na Granja Comary, quando começará a intensificar a preparação para o início da Copa.

