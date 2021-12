Felipão defende Neymar e critica o Barcelona

Mesmo com a aparente má fase no Barcelona, Neymar continua em alta para o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Em entrevista divulgada no UOL Esportes, o técnico defendeu o atacante: "Acho que vocês da imprensa estão fazendo muita confusão. Se vocês forem a Barcelona, vocês vão ver que ele está bem. Ele está super tranquilo, legal, bacanão. O time dele é que não está bem. O problema não é o Neymar, é o Barcelona, o time todo. Na seleção, ele vai render o que sempre rendeu"

Neymar sofreu fratura no pé durante partida na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, e deve se recuperar em quatro semanas. O técnico do Barcelona, Tata Martino, confirmou que o jogador não deve mais atuar no time na temporada.

Dia 7 de maio será divulgada a lista dos convocados para a Copa do Mundo. Principal esperança do Brasil para o mundial, Neymar já tem seu lugar garantido na lista.

