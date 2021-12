Felipão dará "beijinho no ombro" se for campeão da Copa

O técnico Luiz Felipe Scolari deixou o comportamento mal-humorado em entrevistas de lado ao responder como pretende comemorar se vencer a Copa do Mundo de 2014. Sem palavras e apenas com um gesto, o treinador respondeu com um beijo no ombro.

A atitude de Felipão arrancou risadas da plateia no evento Expert 2014, conferência anual de escritório e assessores credenciados da empresa XP Investimentos, que aconteceu neste domingo, 18, em Atibaia, no interior de São Paulo.

O gesto de Felipão faz referência à música "beijinho no ombro" da funkeira Valesca Popozuda. O refrão da canção diz "Beijinho no ombro pro recalque passar longe/ Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão".

Essa reação do técnico pode ser mais uma crítica a quem ele chama de interesseiros. Em entrevista à revista "Época" dessa semana, Felipão disse que a denúncia de que ele sonegou impostos em Portugal e teria feito lavagem de dinheiro durante o período que comandou a seleção portuguesa é uma tentativa de tirar ele da normalidade.

"Vejo que tem cunho interesseiro. Continuo fazendo o que tenho de fazer: cuidar da seleção e estar feliz com o grupo com que trabalho. Nada nem ninguém ou qualquer situação que possa acontecer me tirará essa condição", afirmou.

