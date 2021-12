Felipão crê que Fred terá bom desempenho contra Camarões

Dois jogos, uma vitória e um empate. Números que não parecem ruins para uma equipe normal, mas que são capazes de gerar fortes cobranças à poderosa Seleção Brasileira.



E um dos atletas que mais sofrem com a pressão por conta de atuações apagadas nas duas partidas anteriores é o atacante Fred. Nesta segunda-feira, 23, no decisivo embate com Camarões, às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ele tenta marcar seu 1º gol na Copa.



No entanto, o pequeno jejum, que poderia ser visto apenas pelo lado negativo, apresenta um alento. Na bela campanha do título da Copa das Confederações, em 2013, Fred também foi criticado por ter passado em branco nos dois embates iniciais. No terceiro, diante da Itália, ele marcou dois e deslanchou. Terminou o torneio com 5 gols, artilheiro ao lado do espanhol Fernando Torres.



Esta é a esperança para um jogador que, claramente com um preparo físico inferior ao da maioria dos atletas que disputam a Copa, tem participado pouco das partidas. Fato que rendeu críticas duras do inglês Alain Shearer, ex-atacante e maior artilheiro da história da Premier League (fase moderna do campeonato da Terra da Rainha). Shearer afirmou que Fred vinha sendo um a menos na equipe brasileira.



Daniel Alves saiu em defesa do colega: "É uma falta de respeito. Ele diminuiu um companheiro de profissão. É digno de pena. Jogar futebol parece fácil, mas não é". Mas o comentário do britânico não é infundado. Para comprovar, basta fazer uma comparação com alguns dos principais atacantes da competição até o momento (veja no quadro ao lado).



Enquanto Fred, em duas partidas, finalizou apenas três vezes e executou 20 passes, o francês Benzema - que já marcou três gols e teve outros dois anulados - concluiu a gol em 14 oportunidades e deu 55 passes. Outros, como o croata Mandzukic e o uruguaio Suárez, com dois gols cada e um jogo apenas, têm números superiores aos de Fred.



Assim como Daniel já havia feito, o capitão Thiago Silva também defendeu o camisa 9. "Ele está bem tranquilo, pois aconteceu igualzinho na Copa das Confederações e ele apareceu na hora certa. Amanhã (hoje), tenho certeza que Fred volta a marcar, mas, se não acontecer, continuo com ele. Fred sabe que o importante é trabalhar para o grupo. Se ele não fizer gol, mas abrir espaço pra Neymar, Oscar..., vai ficar feliz".

