Felipão convoca Kaká e deixa Ronaldinho fora de amistosos

Kaká está de volta à Seleção Brasileira. O meia do Real Madrid está entre os 22 convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os amistosos contra Itália, em Genebra (Suiça) no dia 21 de março, e Rússia, em Londres (Inglaterra), no dia 25 do mesmo mês.

Além de Kaká, as novidades em relação a primeira convocação para o jogo contra a Inglaterra são as seguintes: Dedé (Vasco), Diego Cavalieri (Fluminense), Diego Costa (Atlético de Madri), Fernando (Grêmio), Kaká (Real Madrid), Luiz Gustavo (Bayern de Munique), Thiago Silva (PSG) e Marcelo (Real Madrid). O meia Hernanes, também convocado, estava na lista da partida que o Brasil foi derrotada para a Inglaterra por 2 a 1, mas acabou cortado por uma lesão.

Entre os convocados contra a Inglaterra, ficaram de fora o meia Ronaldinho Gaúcho, além dos zagueiros Leandro Castán e Miranda, o lateral Adriano e o atacante Luis Fabiano.

Veja a lista completa de convocados para os amistosos contra Itália e Rússia:

VEJA A LISTA COMPLETA:

GOLEIROS

Diego Cavalieri (Fluminense)

Julio César (Queens Park Rangers)

LATERAIS

Daniel Alves (Barcelona)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luiz (Atlético de Madri)

ZAGUEIROS

Dedé (Vasco)

Dante (Bayern de Munique)

David Luiz (Chelsea)

Thiago Silva (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

Hernanes (Lazio)

Fernando (Grêmio)

Kaká (Real Madrid)

Lucas (PSG)

Luiz Gustavo (Bayern)

Oscar (Chelsea)

Paulinho (Corinthians)

Ramires (Chelsea)

Jean (Fluminense)

ATACANTES

Neymar (Santos)

Fred (Fluminense)

Hulk (Zenit)

Diego Costa (Atlético de Madri)



