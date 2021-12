Felipão confirma Thiago Silva fora do amistoso de terça

O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou neste sábado, 31, que o zagueiro Thiago Silva será poupado no amistoso de terça-feira entre as seleções de Brasil e Panamá, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O capitão da equipe nacional ficará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde realizará treinamentos para adquirir o condicionamento físico ideal, visando a disputa da Copa do Mundo.

"O Thiago está fazendo trabalhos de recuperação do equilíbrio das duas pernas. Ele tem uma situação de pequeno desnível e, como tem dois amistosos, é preferível que o use em melhores condições ou quase no seu ideal a partir do segundo amistoso. Esse é um jogador que não viaja conosco e fará trabalhos aqui", revelou Felipão, em entrevista ao canal Fox Sports.

O treinador da seleção brasileira garantiu que o problema físico de Thiago Silva não preocupa e que o zagueiro, inclusive, poderia participar do amistoso com o Panamá. "Ele tem condições de jogar terça-feira, mas optamos por um trabalho mais específico, para não correr o risco de perdê-lo no quarto ou quinto jogo, porque queremos chegar no sétimo jogo da Copa", explicou.

Assim, a ideia de Felipão é não correr o risco de perder qualquer jogador e ter o grupo completo para a disputa da Copa do Mundo. "Não queremos correr nenhum risco. Estamos fazendo isso baseado nos exames e no que o doutor Runco (José Luiz Runco, chefe do departamento médico da seleção brasileira) disse", comentou o treinador.

Thiago Silva ficou fora de dois treinamentos da seleção brasileira nesta semana na Granja Comary e também deixou um terceiro antes do fim. Neste sábado, no primeiro coletivo da equipe na preparação para o Mundial, o zagueiro do Paris Saint-Germain treinou entre os reservas, sendo substituído na primeira parte da atividade por Dante - depois, Henrique formou a dupla de zaga com David Luiz.

O capitão da seleção brasileira vem de uma temporada desgastante pelo Paris Saint-Germain e também sofreu uma fratura no nariz em abril, o que o levou, inclusive, a disputar algumas partidas pelo clube francês com uma máscara protetora.

Durante a semana, Felipão revelou que até quatro jogadores poderiam ser poupados no amistoso com o Panamá para melhorar o condicionamento físico visando a disputa da Copa do Mundo. E agora está confirmado que um dos atletas que ficará fora do compromisso da próxima terça-feira será exatamente o capitão da seleção brasileira, que deverá voltar ao time diante da Sérvia, em amistoso que será disputado na próxima sexta-feira, no Morumbi, em São Paulo.

